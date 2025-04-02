Deneyimli gazeteci dünyaevine girdi! Dillere destan düğün ve nişan...

Ocak ayında Küba’nın başkenti Havana’da nişanlanan NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay, evlendi.
MedyaRadar’ın özel haberine göre deneyimli gazeteci, ABD’de yaşayan ve okullara yabancı öğrenci getiren Eğitim Danışmanı Özge Özdemir ile ABD’nin Miami eyaletinde dünyaevine girdi.
Genç çift, geçtiğimiz Ocak ayında Küba’nın başkenti Havana’da nişanlanmıştı.
HÜSEYİN GÜNAY KİMDİR?
Uzun yıllar İngiltere ve Amerika’da görev yapan Hüseyin Günay, BBC Türkçe’de editör sunucu olarak çalışıyordu.
Ardından NTV’ye transfer olan Günay, şimdilerde kanalın Washington temsilcisi olarak görev alıyor.