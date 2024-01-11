Denise Morra kopan kulağı için 2024 bin liralık dava açtı

Kaynak: Haber Merkezi
Denise Morra kopan kulağı için 2024 bin liralık dava açtı
İstanbul Etiler’de yolda yürürken uğradığı köpek saldırısında kulağı kopan mimar Denise Morra, köpeğin sahibine 204 bin liralık tazminat davası açtı.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre, 2019 yılının 31 Eylül gününde meydana gelen olayda, Denise Morra, İstanbul Etiler’de yolda yürürken sahibinin gezdirdiği Amerikan Akita cinsi köpeği sevmek istedi, yanına eğildi. Köpeğin sahibi Gökhan Beder tasmayı aniden çekince köpek saldırganlaştı ve kendisini seven kadını ısırdı. Denise Morra’nın bu ısırma olayında kulağı koptu.

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MORRA KÖPEK SAHİBİNE DAVA AÇTI

3 kez ameliyat geçiren ve kulağı yerine dikilen Denie Morra, kendisine saldıran köpeğin sahibine dava açtı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine başvuran iç mimar Denise Morra, kendisinden özür bile dilemediğini ileri sürdüğü köpek sahibi Gökhan Beder’e 4 bin lira maddi 200 bin lira manevi tazminat davası açtı.

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BİR AMELİYAT DAHA OLMASI BEKLENİYOR

Duyma problemi yaşayan Denise Morra'nın tedavisi hala sürüyor. Bir ameliyat daha olacağı aktarıldı. Genç kadının, günlük hayatını devam ettirmekte zorlandığı, sürekli kulağını gizlemek zorunda kaldığı ve sosyal yaşamında yalnızlığa sürüklendiği öğrenildi.

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