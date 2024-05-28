Deniz Akkaya kızına ateş püskürdü

Ünlü model Deniz Akkaya, kızının kendisine saldırdığını ve 1.5 saat balkona kilitlediğini ileri sürdü. Gece geç saatlerde yaşanan olay sonrası karakola giden Deniz Akkaya, sabaha karşı 4’te eve döndü ve X hesabından kan donduran paylaşımlar yaptı. Akkaya'nın daha 15 yaşında olan kızı Ayşe Önbilgin hakkında yaptığı akıl almaz açıklamalar herkesi şoke etti.

'KIZIMIN BABASI ALKOLİK MANYAĞIN TEKİ'

Önce eski eşi Efe Önbilgin için “Benim kızım korkunç bir adamdan. Türkiye’deki ilk kara para aklamayı o yaptı. En büyük parayı o götürdü Götürmediyse 30-40 milyon dolar. Kötülükte sınır tanımayan eski bir medya patronudur. Bana hiçbir desteği olmadı” dedi. Amerika’da doğum yaptığımda evde her gece parti vardı. Alkolik manyağın tekinden benim çocuğum. Yanlış baba seçimi” iddialarında bulundu.

Her şeyin 15 yaşındaki kızının telefonunu aldığı için olduğunu söylen Akkaya, “Dakikalarca bağırdı kapıyı açmadı. Sonunda güvenliği çağırdım. ‘Ya telefonu aşağı atacaksın ya da bana vereceksin’ dedi. ‘Beni dövdüğünü söylerim’ dedi. Telefonda ne sakladığını bulacağım” diyerek kendinden geçti.

“Karakoldan yeni geldim bazı ucubeler bazı haddini bilmezler benim postumun altına dangalakça yorumlar yapıyorlar hepinizi tek tek mahkemeye vereceğim” diyen Akkaya akıl almaz açıklamalarına şöyle devam etti:

Hayattaki en büyük kahpelik, bugün bunu bana kızım yaptı. Hayatınızdaki en can damarınız en rahatsız olduğunuz şeyi kimseye söylemezsiniz ya. Ben kızıma onu söyledim. Onu en iyi okullarda okuttum. Sörfe gönderdim. Artık baban kendi görevlerini kendi yapsın dedim. Ben bu ailenin semer vurulacak eşeği değilim. Koronadan entübe olacaktım. Kızım beni arayıp ‘şimdi kendimi bir yerden atacağım’ dedi. Ergenliktir geçer diyorlar ama bu yanlış ebeveynlikten Babanın eksikliğini kapatmak için her şeyi yaptım. Hata bende.