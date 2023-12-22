Deniz Akkaya’ya 1 aylık konuşma yasağı

Kaynak: Haber Merkezi
Deniz Akkaya’ya 1 aylık konuşma yasağı
Deniz Akkaya ile model Miray İpekler arasında büyüyen tartışma mahkemeye taşındı. Miray İpekleri hedef alan Deniz Akkaya’ya 1 aylık konuşma yasağı getirildi.

Deniz Akkaya, model Miray İpekler’i hedef alarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ünlü modelin uygunsuz görüntülerini insanlara gönderdiğini, birçok isimle de birlikte olduğunu iddia etmişti.

Konuyla ilgili, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran Miray İpekler’in avukatı Büçkün Canatik, “Müvekkil, haftalardır Deniz Akkaya tarafından ağır saldırılara maruz kalmaktadır. Müvekkil bu paylaşımları yakın arkadaşları ve kendisine özelden mesaj atıp fiyat soran insanlar sayesinde öğrenmiştir. Müvekkilin bulunduğu semti de söyleyerek aile evini eskortluk yaptığı şeklinde lanse etmiştir. Müvekkil hakkında tüm önleyici, koruyucu ve destekleyici tedbirlerin verilmesini istiyoruz” dedi.

MAHKEME 1 AY YASAK GETİRDİ

Bunun üzerine yapılan başvuruyu İstanbul Aile Mahkemesi talebi değerlendirerek Miray İpekler’i haklı buldu.

İstanbul Aile Mahkemesi, Deniz Akkaya’nın 1 ay boyunca İpekler’e yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, karara aykırı davranırsa 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağına karar verdi.

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