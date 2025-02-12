Deniz Baykal bile bir araya getiremedi! CHP’de derin ayrılık sürüyor…

CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal, vefatının ikinci yıldönümünde dün mezarı başında anıldı. Ancak, törende eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun olmaması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, ekibiyle ayrı bir şekilde mezara gittiği görüldü. Özel ile Kılıçdaroğlu arasındaki soğuk rüzgarların ise devam ettiği görüldü.

DENİZ BAYKAL BİLE İKİLİYİ BİR ARAYA GETİREMEDİ

50 yılı aşkın süren siyasi yaşamında parti genel başkanlığından bakanlığa kadar birçok görevde bulunan Baykal, 11 Şubat 2023'te Ankara'da yaşamını yitirmişti. Deniz Baykal, vefatının ikinci yıldönümünde dün mezarı başında anıldı.

Devlet Mezarlığı'ndaki törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Baykal'ın CHP'de iz bırakan bir isim olduğunun altını çizdi. Özel, "Ümit ediyorum seneye genel başkanım partiniz bu sefer iktidardadır demek için bir kez daha burada olacağız." ifadelerini kullandı. Törene Baykal'ın oğlu Ataç Baykal ve CHP'li siyasetçiler de katılmıştı. Ancak eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mezar başında olmaması dikkat çekti.

ÖZEL’İN ANMA TÖRENİNE KATILMADI

Kılıçdaroğlu ekibiyle beraber mezara giderek çiçek bıraktığı paylaşımda, “Merhum Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal’ı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun Özgür Özel’in olduğu anma törenine katılmayıp, ayrı gitmesi ise dikkat çeken önemli noktalardan biri oldu.

Merhum Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal’ı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/Vuk9h6Npuf — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 11, 2025

HANÇER POLEMİĞİ

Bilindiği üzere CHP’deki kurultayda Özgür Özel, yeni CHP Başkanı seçilirken Kılıçdaroğlu seçimi kaybetmişti. Özel, Kılıçdaroğlu'nun "Boşuna hançerlendiğimi söylemiyorum" sözlerine ilişkin "üzerine alınmadığını" söylemişti. İkili arasında ise ‘hançer’ polemiği gündeme oturmuştu.