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Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaret. Baykal'dan seçim açıklaması geldi

Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Deniz Baykal’ı evinde ziyaret etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu’na CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Baykal’ın eşi Olcay Baykal ve oğlu Aytaç Baykal da bulundu. Kılıçdaroğlu, Baykal ve ailesinin yeni yılını kutladı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 23:50
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Deniz Baykal'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu gündeme dair konuları konuştu

Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaret. Baykal'dan seçim açıklaması geldi
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ı evinde ziyaret etti. Görüşmede Baykal’ın “Seçim kampanyasında ben de görev almak istiyorum” dediği bildirildi.

İMAMOĞLU KARARI GÜNDEME GELDİ

Kılıçdaroğlu ve Baykal görüşmesinde; son siyasi gelişmeler başta olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı kararı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “terör” soruşturması gündeme geldi.

Ayrıca CHP’nin İstanbul’da düzenlediği vizyon toplantısı da görüşüldü. Deniz Baykal’ın, siyasetin bilime ihtiyacı olduğunu vurguladığı, bu ihtiyaç nedeniyle vizyon toplantısının çok önemli olduğunu söylediği öğrenildi. Baykal’ın üniversitelerin akademik ve mali yönden çökertildiğini söylediği ve beyin göçü nedeniyle Türkiye’nin önemli bir tahribata uğradığını ifade ettiği belirtildi. Baykal’ın “İktidarın, halkın sırtına yıktığı borcu bir kaynak olarak sunduğu ve geleceğe önemli bir borç mirası bıraktığı” değerlendirmesini yaptığı belirtildi. 

Baykal’ın, CHP’nin Uludere katliamı ile ilgili gelişmeleri takibinin “Kürt sorununa sahip çıkılmasının en haklı ve meşru yolu olduğunu” söylediği aktarıldı.

"SEÇİM KAMPANYASI" AÇIKLAMASI

Deniz Baykal’ın, CHP örgütlerinin seçimlerde dinamizm içinde, hırsla, heyecanla çalışmaları gerektiğini ifade ederek, “Seçim kampanyasında ben de görev almak istiyorum” dediği belirtildi. Öte yandan CHP'li vekil Levent Gök, geçtiğimiz haftalarda Baykal ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlatırken, Kılıçdaroğlu ile Baykal’ın görüşmek üzere sözleştiklerini belirtmişti. (ANKA)

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Sedat
31.12.2022 00:36
Baykal yine çıktı sahneye.... AKP için çalışacağı kesin..  
 
gerçekler
30.12.2022 23:57
bazen tayyip kendini kazandıracak muhalefeti dizayn etmeye kalksa belkide sizin kadar başarılı olamazdı.ikiside defalarca kaybetmiş.nasıl kaybettiklerini ve nasıl kaybedilir diye istişare ediyorlar.  
 
mehmet yavuz
30.12.2022 23:54
Baykal ailesinden her hangi birini, milletvekili aday listesinde görmek istemem. Onun aktif çalışmasının kötü sonuçlarını yaşıyoruz bugün.  
 
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