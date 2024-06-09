Deniz canavarı karaya vurdu. Uzmanlar bile küçük dilini yuttu

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada 7,3 metrelik balığının, Gearhart'taki plajda devriye gezen sahil güvenlik tarafından tespit edildiği belirtildi.
İlk defa Pazartesi günü tespit edilen balığın, sert derisi ve taşınmasındaki çeşitli güçlüklerden dolayı haftalarca orada kalabileceğini belirtiliyor.
Seaside Akvaryumu tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar balığın ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seriyor.
Balığa ait fotoğrafların paylaşılmasından kısa bir süre sonra Yeni Zelandalı Marianne Nyegaard adlı araştırmacı, bunun göz kamaştırıcı bir güneş balığı olduğunu doğruladı.
Yetkililer 2019 yılında Kaliforniya ve Alaska'da da güneş balıklarının tespit edildiğini fakat bu son örneğin bugüne kadar denk gelinen en büyük güneş balığı olduğunu belirttiler.