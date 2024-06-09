Deniz canavarı karaya vurdu. Uzmanlar bile küçük dilini yuttu

Deniz canavarı karaya vurdu. Uzmanlar bile küçük dilini yuttu
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Sadeece güney yarımkürede ve ılıman sularda yaşadığı düşünülen devasa, nadir bir balık, ABD'nin Oregon Eyaleti kıyılarına vurdu.

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Deniz canavarı karaya vurdu. Uzmanlar bile küçük dilini yuttu 1

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada 7,3 metrelik balığının, Gearhart'taki plajda devriye gezen sahil güvenlik tarafından tespit edildiği belirtildi.

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Deniz canavarı karaya vurdu. Uzmanlar bile küçük dilini yuttu 2

İlk defa Pazartesi günü tespit edilen balığın, sert derisi ve taşınmasındaki çeşitli güçlüklerden dolayı haftalarca orada kalabileceğini belirtiliyor.

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Deniz canavarı karaya vurdu. Uzmanlar bile küçük dilini yuttu 3

Seaside Akvaryumu tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar balığın ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seriyor.

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Deniz canavarı karaya vurdu. Uzmanlar bile küçük dilini yuttu 4

Balığa ait fotoğrafların paylaşılmasından kısa bir süre sonra Yeni Zelandalı Marianne Nyegaard adlı araştırmacı, bunun göz kamaştırıcı bir güneş balığı olduğunu doğruladı.

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Deniz canavarı karaya vurdu. Uzmanlar bile küçük dilini yuttu 5

Yetkililer 2019 yılında Kaliforniya ve Alaska'da da güneş balıklarının tespit edildiğini fakat bu son örneğin bugüne kadar denk gelinen en büyük güneş balığı olduğunu belirttiler.

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