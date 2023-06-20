Deniz Gezmiş yüzme biliyor muydu? Ölmeden önce kardeşi açıkladı

Sakın siz yapmayın boğulursunuz. 1968 öğrenci olaylarının önde gelen isimlerinden Deniz Gezmiş’in yüzme bilip bilmediği ortaya çıktı. Gezmiş’in kardeşi Hamdi Gezmiş ölümünden Sunay Akın'a açıkladı.

Deniz Gezmiş yüzme biliyor muydu? Ölmeden önce kardeşi açıkladı

Editör: Özge Ceren Çimen

1968 öğrenci olaylarının en çok öne çıkan isimlerinden biri olan ve 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş ile ilgili çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Gezmiş’in yüzme bilip bilmediği kardeşi Hamdi Gezmiş ölümünden önce açıkladı.

Sunay Akın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Hamdi Gezmiş’i ölümünün üçüncü yılında anarken Deniz Gezmiş’in hikayesini anlattı. Hikayeyi Hamdi Gezmiş’in ağzından anlatan Akın’ın paylaşımında Deniz Gezmiş’in deniz ile ilk tanışması şu ifadelerle yer aldı:

“Harem İskele Sokağı’nda geçen çocukluk yıllarımın kahramanı, doğruluk ve dürüstlük anıtı Hamdi Gezmiş abimi, aramızdan ayrılışının üçüncü yıldönümünde, her geçen gün daha da artan özlemle anıyorum…

Deniz Gezmiş’in denizle ilk tanışmasını şöyle anlatmıştı:

“İstanbul’a geldiğimiz ilk gündü Sunay… Abim Deniz’le Harem İskelesi’nin yanındaki kayalıklara gittik… Abim üstünü çıkardı, denize atladı ve yüzmeye başladı… Şaşırmıştım!.. Denizden çıkınca sordum:’Abi sen yüzme biliyor muydun?’… Gülümseyerek yanıtlamıştı:’Hayır!’… O gün cesaretine hayran kalmıştım…”

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