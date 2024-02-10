Deniz havadan sıcak oldu Antalya'da sahiller doldu

Kaynak: AA
Deniz havadan sıcak oldu Antalya'da sahiller doldu
Türkiye'nin birçok yerinde kar ve soğuk etkili olurken Antalya hava, yaz günlerini aratmıyor. Denizin havadan sıcak olduğu kentte Konyaaltı Sahili yoğunluğuyla dikkati çekiyor.

Antalya’da kar yağışı ve soğuk havanın etkisini gösterdiği Türkiye’nin diğer bölgelerinin aksine hava sıcaklığı yaz mevsimini andırıyor. Kentte deniz suyu sıcaklığı 19 dereceye, hava sıcaklığı ise 18 dereceye ulaştı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre. Nem oranı yüzde 50 civarında olan Antalya’da, tatilciler ve yerliler sıcak havadan yararlanmak için Konyaaltı Sahili’ni tercih etti. Kimisi güneşlenirken kimisi de denize girip serinledi. Su sporları seven turistler ise kanolarla denizde eğlendi. Falezlerdeki kayalardan da bir grup genç atlayarak denizde yüzdü.

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Meteorolojiye göre, kentte yarın başlayacak olan sağanak yağış çarşamba gününe kadar devam edecek.

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