Deniz havadan sıcak oldu Antalya'da sahiller doldu

Antalya’da kar yağışı ve soğuk havanın etkisini gösterdiği Türkiye’nin diğer bölgelerinin aksine hava sıcaklığı yaz mevsimini andırıyor. Kentte deniz suyu sıcaklığı 19 dereceye, hava sıcaklığı ise 18 dereceye ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre. Nem oranı yüzde 50 civarında olan Antalya’da, tatilciler ve yerliler sıcak havadan yararlanmak için Konyaaltı Sahili’ni tercih etti. Kimisi güneşlenirken kimisi de denize girip serinledi. Su sporları seven turistler ise kanolarla denizde eğlendi. Falezlerdeki kayalardan da bir grup genç atlayarak denizde yüzdü.

Meteorolojiye göre, kentte yarın başlayacak olan sağanak yağış çarşamba gününe kadar devam edecek.