Deniz Seki annesinin ölümünden sonra ilk kez sahneye çıktı. Gözyaşlarına boğuldu

Geçtiğimiz ay annesi Güler Seki’yi kaybeden Deniz Seki, Antalya'da bir etkinlikte sahne aldı.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Annesini kaybettikten sonra sahnelere dönen Seki, "Nasılsınız?" sorusu karşısında gözyaşlarına hakim olamazken, “Biliyorsunuz annemizi kaybettik. Annemin vefatından sonra ilk kez şarkı söylemiş olucam. Konuşurken güçlük çekiyorum” dedi.

“Yeniden doğdum” açıklaması sorulan Deniz Seki, “Güzel yeni oluşumlar. Yeni şarkılar çok güzel şeyler olacak. Kendimi işime adadım. Çünkü diğer türlü hüzün çöküyor çok fena. En güzeli çalışmak şarkı söylemek” diyerek yeni çalışmalarının olduğunu belirtti.

Özel hayatı ile ilgili soruya ise Seki, “Yolunda bildiğiniz gibi. Şuanda neyi biliyorsanız o yani. Bir arkadaşlığımız var” diye cevap verdi.