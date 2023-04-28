Deniz Seki'nin fotoşoplu fotoğrafı olay oldu! Görenler Hadise sandı

Şarkıcı Deniz Seki son fotoğrafıyla sosyal medyada gündem oldu. Daha önce de 'fotoşop'u abarttığı için eleştirilen Seki’nin son halini görenler Hadise'ye benzetti.

Deniz Seki'nin fotoşoplu fotoğrafı olay oldu! Görenler Hadise sandı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Ünlü şarkıcı Deniz Seki sosyal medyada paylaştığı pozlarıyla da gündemden düşmüyor. 52 yaşındaki Seki geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımlarda 'fotoşop'u abarttığı için eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

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Instagram hesabından kırmızı iddialı elbisesiyle bir pozunu paylaşan Seki’ye yine 'fotoşop' eleştirileri geldi.

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Ünlü ismin takipçileri "Hadise Sandım", "Hadise Akalın Seki", "Deniz Seki'yi gören var mı", "Başkasının fotoğrafını paylaşmış", "Hadise sandım, bu ne yaman çelişki" yorumlarında bulundu.

Ünlü isim paylaşımında "Bugün de iyi şeyler düşünüp, hayata pozitif bakalım. Güzel günler yakındır" notunu düştü.

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