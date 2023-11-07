Deniz Seki'nin güzelliğinden eser kalmadı. Görenler inanamadı

Deniz Seki, önceki gece Antalya'da sahneye çıktı. Sahne öncesi soruları yanıtlayan Seki bir soru karşısında gözyaşlarına hakim olamazken, şarkıcının oldukça çökmüş olduğu gözlerden kaçmadı

Serpil Demir
Deniz Seki'nin güzelliğinden eser kalmadı. Görenler inanamadı

Geçtiğimiz ay annesi Güler Seki’yi kaybeden Deniz Seki,Antalya'da düzenlenen bir etkinlikte sahne aldı.

Annesini kaybettikten sonra ilk defa sahneye çıkan Seki, "Nasılsınız?” sorusu karşısında gözyaşlarına hakim olamazken, “Biliyorsunuz annemizi kaybettik. Annemin vefatından sonra ilk kez şarkı söylemiş olacağım. Konuşurken güçlük çekiyorum” dedi.

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Yaptırdığı estetiklere sık sık gündeme gelen Deniz Seki'nin son halini görenler ise gözlerine inanamadı. Bir hayli çökmüş ve yorgun görünen şarkıcının eski güzelliğinden eser kalmadığı da dikkatlerden kaçmadı.

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“KENDİMİ İŞİME ADADIM”

Geçtiğimiz günlerde yaptığı “Yeniden Doğdum” açıklaması sorulan Deniz Seki, “Güzel yeni oluşumlar. Yeni şarkılar çok güzel şeyler olacak. Kendimi işime adadım. Çünkü diğer türlü hüzün çöküyor çok fena. En güzeli çalışmak şarkı söylemek” diyerek çalışmalarının olduğunu belirtti.

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