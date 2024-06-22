Deniz ulaşımında yaz sefer tarifesine geçiş yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda vatandaşları rahatlatacak yeni bir adım atıyor.

Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen yolcu vapuru seferlerinde yaz sefer tarifesine geçiş yapılıyor.

4 hatta 90 seferle 8 yolcu iskelesinde hizmet verilmekte olan yolcu vapuru seferlerinde yaz sefer tarifesi, 24 Haziran Pazartesi günü itibariyle başlayacak.

Bu tarife, okulların kapanması ve çalışma saatleri gibi faktörler göz önünde bulundurularak düzenlenmiştir.

Detaylı bilgilere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi ve E-komobil uygulaması üzerinden erişilebilir.