Deniz Yücel WhatsApp'ının nasıl ele geçirildiğini açıkladı. 'Turkcell'e dava açacağım'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Deniz Yücel WhatsApp'ının nasıl ele geçirildiğini açıkladı. 'Turkcell'e dava açacağım'

WhatsApp hesabı ele geçirilen CHP Sözcüsü Deniz Yücel, hesabının nasıl çalındığına dair açıklamalarda bulundu. Turkcell'e dava açacağını belirterek vatandaşların iletişim güvenliği için gereken tüm mücadelenin verileceğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, WhatsApp hesabının nasıl ele geçirildiğine dair ayrıntıları paylaştı. Yücel, kendisi adına kullanılan 25 yıllık telefon numarasına sahte bir SIM kart çıkarıldığını ve bu nedenle telefonundaki SIM kartın otomatik olarak devre dışı kaldığını belirtti.

Yücel, olayla ilgili olarak operatör firması Turkcell'e maddi ve manevi tazminat davası açacağını da duyurdu.

"PROFİL FOTOĞRAFIM DEĞİŞTİRİLEREK ERDOĞAN’IN FOTOĞRAFI YAPILMIŞTIR"

Konuya ilişkin açıklamasında, "Kimlik bilgilerim kullanılarak, benim adım altında yeni bir SIM kart çıkarılmıştır. Bu kart aracılığıyla WhatsApp hesabıma erişim sağlanmış ve profil fotoğrafım değiştirilerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı yapılmıştır. Ayrıca, hesabımdaki kişilere ve gruplara, Alpay Özalan’ın fotoğrafı ile birlikte 'Alpay Özalan size de mi yumruk atsın?' mesajı gönderilmiştir." ifadelerini kullandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Olayın hemen ardından gerekli uyarıları sosyal medya üzerinden yaptıklarını belirten Yücel, hesabın kullanımı durdurulurken resmi yazışmaların sürdüğünü ifade etti. Yücel, bu saldırının sadece kendisine değil, CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Milletvekili olarak görev yapması nedeniyle gerçekleştirildiğini vurguladı. Ayrıca, kimlik bilgilerinin yasa dışı yöntemlerle ele geçirilmesi, kişisel verilerin ihlali ve haberleşme özgürlüğünün ihlaline yönelik olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

"İLETİŞİM GÜVENLİĞİ KONUSUNDA GEREKEN TÜM MÜCADELEYİ VERECEĞİZ"

Yücel, "Bu olay, Ana Muhalefet Partisi’nin Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı ve bir Milletvekiline yönelik gerçekleştirildi. Bu tür saldırıların, 85 milyon vatandaşımızın başına gelmemesi için iletişim güvenliği konusunda gereken tüm mücadeleyi vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." diyerek sözlerini tamamladı.

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