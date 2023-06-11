Denizanası bedeninize çarparsa ne yapmalı

Uzmanlar denizanasının çarpmasıyla kişinin zehirleneceğini hatta öleceğini düşünüyor. Peki, bu durumda ne yapılmalı?

Denizanası bedeninize çarparsa ne yapmalı

Editör: Murat Öztürk

ÇARPMA HANGİ HALLERDE TEHLİKELİ?

Türkiye'de tehlikeli denizanası türleri pek olmasa da bazen denizlerde göçmen denizanaları bulunabilir veya zehirli olmasa da kişi şiddetli bir alerjik reaksiyon gösterebilir. Acil müdahale için tetikte olmanız gereken bazı durumlar şöyle:

Diliniz veya dudağınız şişmişse veya sesiniz farklı çıkıyorsa,

Dayanılmaz boyutta ağrı duyuyor ve kötü hissediyorsanız,

Yutmada ve solunumla güçlük çekiyorsanız, ısırığın boyutu bir kolunuzun veya bacağınızın yarısından fazlaysa, Isırık ağzınızda veya gözünüzdeyse, Mideniz bulanıyor veya kusuyorsanız, Kramplar yaşıyorsanız, mutlaka tıbbi yardım istemelisiniz.


NE YAPMALI?

Yaralı kişiyi denizden derhal çıkarın,

Yaralı bölgeyi hareket ettirmemeye çalışın,

Yaralı uzvu 40-45 derecelik sıcak suda 20 dakika tutun. Bu derece, sıcak hissedeceğiniz ama dayanılmaz olmayacak bir sıcaklık olarak ayarlanabilir.

Bölgeye yaklaşık 1 dakika sirke dökün,

Bir cımbız yardımıyla deride kalan dokungaç uçlarını teker teker ayıklayın,


BUNLAR ASLA YAPMAYIN

Yaralı bölgeye deniz suyu veya alkol içerikli dezenfektanlar dökmeyin.

Yaralı bölgeyi ovmayın, bu tahrişin yayılmasına sebep olur.
Bandajlamayın, yarayı kapatmayın.

Dokungaç uçlarını kazımaya çalışmayın.
Buz ve soğuk kompres uygulamayın.

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