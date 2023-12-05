Denizbank Genel Müdürünün 'Uzaylı' videosu gündem oldu. Gözlükleri de çok fiyakalı

T24’ün haberine göre, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Koç Üniversitesi Rahmi Koç Bilim Madalyası Ödül törenine katılan gazeteci Ertuğrul Özkök, ödül töreninde en fazla konuşulan konunun Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu olduğunu söyledi.

Törende özellikle bankacıların, gündemden düşmeyen ‘Fon’ konusuna Denizbank üzerinden baktıklarını söyleyen Ertuğrul Özkök, bankacıların konu hakkında şu sözleri söylediğini belirtti: “Banka bu işi en başında çözmeliydi. İşin içine bu kadar celebrity girmişse büyüyeceği kesindi. O nedenle bunu halledebilirlerdi. Kendilerine en fazla 20-30 milyon dolara patlardı ama sorun büyümezdi. Şimdi banka ve yöneticileri de töhmet altına girdi.

Hakan Ateş’in bu olaydan sonra orada kalması pek kolay olmaz…”

DENİZBANK CEO’SUNUN VİDEOSU

Denizbank’ta yönetici olan Seçil Erzan’ın, Fatih Terim isminin kullanarak Arda Turan, Semih Kaya ve Muslera başta olmak üzere onlarca ünlü isimden milyonlarca dolar parayı dolandırması gündemden düşmezken, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in de işin içinde olduğu söylentileri de gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz sene Denizbank’ın 25. Kuruluş yıl dönümü için düzenlenen tören için katılım sağlayan davetlilere izletilen ‘Uzaylı Hakan Ateş’ videosu ise Fatih Terim Fonu ile yeniden gündem oldu.