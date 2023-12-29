Denizbank rekor yemek ücreti zammı yaptı. Haber diğer banka çalışanları arasında hemen yayıldı

Bankalar 2024 yılında çalışanlara özel zam ve özlük haklarını açıklamaya başladı.

Bankacılık sektöründe personel yemek ücretinde Denizbank dengeleri alt üst etti. Bankacılık sektöründe 180-240 arasında olan yemek ücreti Genel Müdür Hakan Ateş’in talimatıyla 300 liraya çıkarıldı.

Denizbank’tan alınan bilgilere göre, 170 lira olan ve 270 TL olması kararlaştırılan yemek ücreti Genel Müdür Hakan Ateş’in talimatıyla 300 liraya çıkarıldı. Söz konusu ücret şu ana kadar sektörde personele verilen en yüksek yemek ücreti oldu. 300 TL’lik yemek ücreti Türkiye’nin tüm bölgelerinde aynı olarak uygulanacak. Bazı bankalar ise yemek ücretini bölgelere göre tespit etti.

Banka ayrıca tüm personele Doğum Günü İzni uygulamasını 2024 yılında devreye sokacağını duyurdu. Karara göre, doğum günü olan Denizbank personeli o gün veya o hafta içerisinde bir gün izin yapabileceğini duyurdu.

HAKAN ATEŞ PERSONELE TEŞEKKÜR ETTİ

Hakan Ateş, tüm personellerine bir e-posta atarak onlara gayretleri için de teşekkür etti.

Hakan Ateş mailinde şu ifadeleri kullandı:

"EMEK, ÖZVERİ VE CESARETİNİZ İÇİN MİNNETTARIM"

Ekonomik ve toplumsal alanlarda dünya genelinde zorlu koşulların tecrübe edildiği 2023 yılını, ne olursa olsun takım ruhunu koruyarak, sırt sırta verip sağlam duran büyük bir aile olarak geride bırakıyoruz.

Bizler, bankacılığa adım attığımızda, iyi günde kötü günde insanlarımızın yanında olmak, ihtiyaç duydukları an desteğe, hizmete hazır bulunmak üzere önemli bir sorumluluk üstleniriz. Hepimizi derinden yaralayan Kahramanmaraş depremleriyle başladığımız 2023 senesinde, mesleğimizin gereğini, hatta daha da fazlasını layıkıyla yerine getiren, gerektiğinde canını tehlikeye atarak insanlarımıza yardıma koşan, gözünü, kulağını müşterilerimizden ayırmaksızın en iyisini yapmak için çabalayan sizler, bu sorumluluğu ete kemiğe büründüren neferlerimdiniz. Emek, özveri ve cesaretiniz için minnettarım.

"NELERİN ÜSTESİNDEN GELEBİLECEĞİMİZİ GÖRDÜK"

2023 yılı her yönüyle zorlayıcıydı. Buna rağmen, bağlarımızı güçlendirerek ailemiz birbiriyle daha sıkı kenetledi; nelerin üstesinden gelebileceğimizi gördük. Bu ay içerisinde gerçekleştirdiğimiz Kaptanlar Toplantımızda da; fiziki olarak yan yana gelip aynı gemide ortak hedefe doğru yol alma sinerjisini göstermeniz beni çok mutlu etti. Bu duygularla, yeni başarılara yelken açacağımız güzel bir yıla coşku ve inançla merhaba deme zamanı diliyorum.

"DOĞUM GÜNÜ HAFTANIZDA BİR GÜN İZİN"

Yeni yıla girerken, sizlerden gelen talepler üzerine İcra Kurulumuzca kararı alınan iki yeni gelişmeyi de paylaşıyorum. İlk olarak 2024 yılı itibarıyla; doğum günlerinize özel izin uygulamamızı hayata geçiriyoruz. Böylece, doğum günü haftanızda istediğiniz bir gün izin kullanacaksınız. İkinci olarak da, yemek ücretleri mevcut koşullara göre güncelleyerek, 1 Aralık 2023’ten geçerli olmak üzere günlük 300 TL’ye çıkarılacak. İki konuyla ilgili ayrıntılı bilgilendirmeyi, İnsan Kaynakları Bölümümüz paylaşacak.

"BELKİ ÇOK YORULDUK AMA..."

Mesajımı, Kaptanlar Toplantımızda, her zaman başımızın üstüne koyduğumuz sahamızın beklentilerini bize aktaran Çalışma Grubumuzun mektubuyla sonlandırıyorum. Mektupta da derinden ifade edildiği gibi, DenizBank bankacılık tarihinde yazılmış en güzel öykü. Biz 26 sene içinde herkese nasip olmayacak işler başardık. Belki çok yorulduk ama omuz omuza çocuklarımızın çalışmak isteyeceği o kurumu ortaya çıkardık. O yüzden sahamızın sesi, bu kurumun çok önemli değeridir diyor ve beni çok duygulandıran o mektubu ekte siz Denizcilerimizle paylaşıyorum. 2024 yılının, size ve sevdiklerinize sağlık, başarı, bereket ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.