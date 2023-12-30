Yeni asgari ücretin öpücükleri art arda geliyor. 2024 daha gelmedi ama 2 ilde ekmeğe zam geldi

Yılbaşına 1 gün kala zamlar gelmeye devam ediyor. Yıllık asgari ücret 17 bin 2 TL oldu. Asgari ücretin açıklanmasının ardından etiketlerin şimdiden değişmeye başladığı da öne sürülmüştü.

2024 daha gelmedi ama zamlar vatandaşın sırtına binmeye başladı.

Ankara ve Nevşehir'de ekmeğe zam yapıldı. 1 Ocak itibariyle 210 gram ekmek 8 TL’den satılacak. 315 gram ekmek 12 TL, 420 gram ekmeğin fiyatı ise ise 16 TL'ye yükselecek.

NEVŞEHİR'DE DE EKMEĞE ZAM GELDİ

Nevşehir’de de 6 lira 50 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 7 lira 50 kuruşa çıkacak.

1 Ocak’tan itibaren Nevşehir simidi 6 liraya yükselecek, içli pide yapımı da 8 lira 50 kuruştan 10 lira olacak.

ETİKLETLER DEĞİŞTİRİLMEYE BAŞLANDI

Öte yandan asgari ücretin açıklanmasının ardından market etiketlerinin de değiştirilmeye başlandığı iddia edilmişti. Ayrıca poşet fiyatların bu sene zam yapılmadı. Ancak marketlerin devlete ödeyeceği fiyat arttı. Marketçiler de bu zararı etiketlere yansıtarak çıkaracak. Olan yine vatandaşa olacak. Şu an bile ay sonunu getiremeyen vatandaş bu açıklanan yeni asgari ücretle yine ay sonunu getiremeyecek.