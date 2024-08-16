Denizcilerin kara günü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Denizcilerin kara günü

İspanya’da yaşanan fırtınada Ibiza ve Formentera adalarında bulunan onlarca lüks yat battı. Fırtınanın bugünden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İspanya’da yaşanan fırtına özellikle kıyı kesimlerde ortalığı karıştırdı. İspanya’ya bağlı dünyaca ünlü tatil merkezi Ibiza Adası’nda onlarca tekne battı. Öte yandan Formentera Adası’nda bulunan lüks yatlar fırtınanın etkisiyle yan yattı.

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Öte yandan dün Formentera Adası’nda kontrolden çıkarak kayalıklara çarpan lüks yatta bulunan 6 kişi yaralandı. Olay yerinde turuncu alarm verilirken yağışların zaman zaman doluya dönmesi dikkat çekti.

İspanya’da yaşanan fırtına Valencia şehrinde de etkili oldu. Ontinyent kasabasında bir süpermarketin çatısı kısmen çöktü. Çökme sebebiyle süpermarkette bulunan 300 kişi tahliye edildi.

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