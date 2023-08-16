Denizde boğulan teknik direktör Sakıp Özberk'e son görev. Gözyaşları sel oldu

Teknik direktör Sakıp Özberk, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi

KAYNAK: AA
Denizde boğulan teknik direktör Sakıp Özberk'e son görev. Gözyaşları sel oldu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde hayatını kaybeden eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Dün Hatay'da girdiği denizde boğulan 78 yaşındaki Özberk'in naaşı, Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine Özberk'in yakınları ile CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü Erdal Güneş ve futbolseverler katıldı.

Özberk'in naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
(AA)

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