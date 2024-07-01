Denizde buldukları şişedeki sıvıyı içip öldüler

Sri Lanka'nın güney kıyısındaki Tangalle kasabasının yaklaşık 320 deniz mili açığında gerçekleşen olayda, denizde şişe bulan balıkçılar, içindeki sıvıyı alkol sanarak içti. Yaşanan olay sonrası 4 balıkçı hayatını kaybetti, iki balıkçı ise ciddi şekilde hastalandı.

4 BALIKÇI ÖLDÜ 2 BALIKÇI HASTANELİK OLDU

Sri Lanka Balıkçılık ve Su Kaynakları Dairesi Genel Müdürü, donanmanın balıkçıları kıyıya getirmek için çaba gösterdiğini ve teknede bulunan balıkçılara acil tıbbi müdahale sağlandığını ifade etti.

BBC'nin haberine göre, balıkçılar şişelerin bir kısmını başka ekiplere de vermiş. Yaşanan olay sonrası hayatta kalan denizcilerin karaya dönmesi gerektiği yönündeki çağrı yapıldı. Şişelerin içeriği ise araştırılıyor.