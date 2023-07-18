Denizde büyük kavga. Şevval Şahin önce sevdi sonra patladı

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ve sevgilisi Murat Kazancıoğlu, Bodrum'a tatile gitti. Birlikte ünlü bir plajda görüntülenen ikili, yaşadıkları romantik anların ardından bilinmeyen bir sebepten dolayı gerildiler.