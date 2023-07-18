Denizde büyük kavga. Şevval Şahin önce sevdi sonra patladı

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ve sevgilisi Murat Kazancıoğlu, Bodrum'a tatile gitti. Birlikte ünlü bir plajda görüntülenen ikili, yaşadıkları romantik anların ardından bilinmeyen bir sebepten dolayı gerildiler.

Denizde büyük kavga. Şevval Şahin önce sevdi sonra patladı

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Ünlü model Şevval Şahin, sevgilisi Yiğit Marcus Aral’dan Haziran 2021’de ayrılmıştı. Sonrasında da oyuncu Burcu Özberk’in 2020’de yılında sevgili olduğu işletmeci Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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23 yaşındaki Şahin, önceki gün sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile Bodrum Yalıkavak’taki Momo beach’te objektiflere takıldı.

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DENİZDE GERGİNLİK!

Baş başa denize girip sevgilisine öpücükler konduran tescilli güzel, Kazancıoğlu ile deniz çıkışı gerginlik yaşadı. Aralarında tartışma çıktığı anlaşılan düşünülen ikiliden Şahin, yüzünü asarak denizden tek başına çıkınca sevgilisine kızdığı anlaşıldı.

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