28 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Denizde ceset bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde bir otelin sahil bölümünde kıyıya vurmuş şekilde erkek cesedi bulunurken, cesedin geçtiğimiz günlerde batan bottaki kayıp düzensiz göçmenlerden birisine ait olduğu tahmin ediliyor.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 16:20
Takip Et

Denizde ceset bulundu

Denizde ceset bulundu
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Didim'de faaliyet gösteren bir otelin sahilinde kıyıya vurmuş şekilde kayalık alanda bir erkeğe ait ceset bulundu. 

Cesedin otelin güvenlik görevlisi tarafından fark edilmesinin ardından olayla ilgili olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. 

Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar tarafından ceset denizden çıkartıldı. 

Cenaze aracıyla Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin, 11 Mart günü Didim açıklarında lastik botun batması sonucunda 11 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 7'sinin cansız bedenine ulaşıldığı olayla ilgili olarak, batan bottaki kayıp düzensiz göçmenlerden birisine ait olduğu üzerinde duruluyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
1
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
2
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
3
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
4
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
5
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
6
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Kışlıkları dolaba kaldırmayın. Kış bu kez çok kuvvetli geliyor
7
﻿Kışlıkları dolaba kaldırmayın. Kış bu kez çok kuvvetli geliyor
﻿Kışlıkları dolaba kaldırmayın. Kış bu kez çok kuvvetli geliyor
﻿Mangal kömürü üretim tesisi yandı
﻿Mangal kömürü üretim tesisi yandı
﻿Mangal kömürü üretim tesisi yandı
﻿Kedisi Han, depremden 49 gün sonra kurtarıldı
﻿Kedisi Han, depremden 49 gün sonra kurtarıldı
﻿Kedisi Han, depremden 49 gün sonra kurtarıldı
﻿Fransa’nın 3 asırdır ayakta duran kütüphanesi
﻿Fransa’nın 3 asırdır ayakta duran kütüphanesi
﻿Fransa’nın 3 asırdır ayakta duran kütüphanesi
﻿İstanbul Büyükşehir ile Hatay Büyükşehir Hatay Planlama Merkezi'ni kuruyor
﻿İstanbul Büyükşehir ile Hatay Büyükşehir Hatay Planlama Merkezi'ni kuruyor
﻿İstanbul Büyükşehir ile Hatay Büyükşehir Hatay Planlama Merkezi'ni kuruyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.