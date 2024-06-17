Denizde kaybolan gençten acı haber

İstanbul'dan Kocaeli'nin Kandıra ilçesine ziyarete giden Muharrem Elitaş (24), Demirçakıl Koyu'nda dalgalı denize girmesi sonucunda hayatını kaybetti.

Yasak olduğu bilinmesine rağmen denize giren genç, 15 Haziran tarihinde boğuldu. Olayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine sahil güvenlik ekipleri, kıyı emniyeti, jandarma, komando ve sağlık görevlileri olay yerine sevk edildi. Helikopterle havadan, botlarla da denizden arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Arama çalışmaları sonucunda Elitaş'ın cesedi denizde bulundu ve morga kaldırılarak otopsi için İstanbul'a gönderildi.