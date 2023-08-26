Denizde kaybolan Iraklı için Sakarya'da aramalar devam ediyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde kaybolan Irak uyruklu kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sahil güvenlik, cankurtaran, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sakarya'nın Karasu'da denizde kaybolan Iraklı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde kaybolan Irak uyruklu kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sahil güvenlik, cankurtaran, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.