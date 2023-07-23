Denizde kayboldu. Jet ski ile karaya çıkarıldı. Hastanede hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolup, cankurtaranlar tarafından çıkartıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Ahmet Bektaş (19), hayatını kaybetti.

Denizde kayboldu. Jet ski ile karaya çıkarıldı. Hastanede hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Kandıra ilçesindeki Sarısu Plajı'nda meydana geldi. Bir arkadaşıyla denize girmek için plaja gelen Ahmet Bektaş, bir süre sonra suda kayboldu. Arkadaşının haber vermesi üzerine plajda görevli cankurtaranlar, telsizle yardım çağırdıktan sonra suda arama çalışmasına başladı. Cankurtaranlar jet ski ve botla arama yaparken, plaja jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Kısa süre sonra cankurtaranlar, tarafından bulunan Bektaş, jet ski ile karaya çıkarıldı. Plajda yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Bektaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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