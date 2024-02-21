Denizde mahsur kalan kaçakları Sahil Güvenlik kurtardı

İzmir'in Foça ve Karaburun ilçelerinden, Yunanistan'a doğru ölüm yolculuğuna çıkan kaçak göçmenler, denizde mahsur kaldılar.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri olayı haber almaları üzerine bölgeye hareket etti. Foça ve Karaburun açıklarını tarayan Sahil Güvenlik botları, bölgede üç bot bulunduğunu tespit etti. Süratla kaçakların bulunduğu botlara ulaşan ekipler, kaçakların bindiği botların motorlarının arıza yaptığını belirledi.

Yapılan incelemede motorları arızalanan botları, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına itildiğini tespit etti. Botlardaki 57'si çocuk olmak üzere toplamda 159 kaçak göçmen kurtardı. Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.