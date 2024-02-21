Denizde mahsur kalan kaçakları Sahil Güvenlik kurtardı

Kaynak: DHA
Denizde mahsur kalan kaçakları Sahil Güvenlik kurtardı
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Yunanistan'a gitmek için denize açılan 57'si çocuk 159 kaçak, Ege'de mahsur kalınca imdatlarına Sahil Güvenlik ekipleri koştu.

İzmir'in Foça ve Karaburun ilçelerinden, Yunanistan'a doğru ölüm yolculuğuna çıkan kaçak göçmenler, denizde mahsur kaldılar.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri olayı haber almaları üzerine bölgeye hareket etti. Foça ve Karaburun açıklarını tarayan Sahil Güvenlik botları, bölgede üç bot bulunduğunu tespit etti. Süratla kaçakların bulunduğu botlara ulaşan ekipler, kaçakların bindiği botların motorlarının arıza yaptığını belirledi.

Yapılan incelemede motorları arızalanan botları, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına itildiğini tespit etti. Botlardaki 57'si çocuk olmak üzere toplamda 159 kaçak göçmen kurtardı. Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

gocmenuuuuu.jpg

gocmenuuuuu-001.jpg

ramazananu.jpg

İlgili Haberler
Bunları yapan patron yandı! SGK inceleme başlattı
Şahan Gökbakar'dan Atatürk'e hakaret ve beddua yağdıran Şevki Yılmaz'a tokat gibi yanıt
Türkiye'nin 54 yıllık tekstil devi iflas bayrağını çekmek üzere. Avrupa ve dünya modasına yön veren lider markalar da müşterisiydi
Meteorolojiden İstanbul'da hafta sonu planlarınızı değiştirecek açıklama
Son Haberler
Şoför haberi alınca otobüsü durdurup göbek attı Gündem
Şoför haberi alınca otobüsü durdurup göbek attı
Vergi rekortmenleri açıklandı. O ilde bakın ilk sırada kim var Ekonomi
Vergi rekortmenleri açıklandı. O ilde bakın ilk sırada kim var
Muslera'nın yeni takımını duyurdular. Galatasaray taraftarı çıldıracak Spor
Muslera'nın yeni takımını duyurdular. Galatasaray taraftarı çıldıracak
Göğsü yumuşatır. Balgam söktürür. Bronşitte faydalıdır. İşte dikkat çeken ot Şifalı Bitkiler
Göğsü yumuşatır. Balgam söktürür. Bronşitte faydalıdır. İşte dikkat çeken ot
Kilis’te terör operasyonu Yerel Haberler
Kilis’te terör operasyonu
Adnan Oktar vurun talimatı vermiş. En yakınındaki isim itiraf etti Gündem
Adnan Oktar vurun talimatı vermiş. En yakınındaki isim itiraf etti
4 bin 70 paket ele geçirildi Yerel Haberler
4 bin 70 paket ele geçirildi