9 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Denizde can pazarı. 2 kişi hayatını kaybetti 18 kişi kayboldu

Denizde can pazarı. 2 kişi hayatını kaybetti 18 kişi kayboldu

Afrika'dan Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenler deniz ortasında can pazarını yaşadı. Bir sivil toplum kuruluşunun çabalarıyla kurtarılmaya çalışılan düzensiz göçmenlerden 2'si hayatını kaybederken 18'i kayboldu.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 21:10
Takip Et

Denizdeki can pazarı 2 kişi hayatını kaybetti

Denizde can pazarı. 2 kişi hayatını kaybetti 18 kişi kayboldu
+
Aa
-

Afrika'dan Avrupa'ya geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen hayatını kaybederken 18 düzensiz göçmen Akdeniz'in orta kesiminde kayboldu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Akdeniz'in Libya, Malta, İtalya ve Tunus arasında kurtarma operasyonları yapan Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) "Resqship"in Nadir isimli gemisi 22 göçmeni kurtarırken, iki de ceset çıkardı.

Kurtarılan göçmenlerin ifadelerine göre, teknede bulunan 18 kişinin denizde kaybolduğu belirtildi.

Göçmenlerin, Fildişi Sahili, Gine, Kamerun ve Senegalli oldukları ifade edildi.

Akdeniz'deki göçmenlerden gelen yardım çağrılarını sosyal medyadan duyuran "Alarm Phone" isimli sivil oluşumdan yapılan paylaşımda, Libya’nın Tobruk kentinden hareket eden yaklaşık 400 göçmenin Akdeniz’de halihazırda tehlike altında olduğunu bildirdi.

GÖÇ SORUNU BÜYÜYOR

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında, Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Bu güzergahta denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
1
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
2
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
3
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
4
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
5
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
6
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
﻿Savaşta kullanılamayacak Altay tankı ile seçim gösterisi yapılacak - Fatih Ergin büyük skandalı yazdı 
7
﻿Savaşta kullanılamayacak Altay tankı ile seçim gösterisi yapılacak - Fatih Ergin büyük skandalı yazdı 
﻿Savaşta kullanılamayacak Altay tankı ile seçim gösterisi yapılacak - Fatih Ergin büyük skandalı yazdı 
﻿Park halindeki minibüs ve hafif ticari araç alev alev yandı   
﻿Park halindeki minibüs ve hafif ticari araç alev alev yandı   
﻿Park halindeki minibüs ve hafif ticari araç alev alev yandı   
﻿Denizde can pazarı. 2 kişi hayatını kaybetti 18 kişi kayboldu
﻿Denizde can pazarı. 2 kişi hayatını kaybetti 18 kişi kayboldu
﻿Denizde can pazarı. 2 kişi hayatını kaybetti 18 kişi kayboldu
﻿Cenk Tosun devam edemedi
﻿Cenk Tosun devam edemedi
﻿Cenk Tosun devam edemedi
﻿Dilaver Mutlu: Mağlup başlamak kolay değil
﻿Dilaver Mutlu: Mağlup başlamak kolay değil
﻿Dilaver Mutlu: Mağlup başlamak kolay değil
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.