﻿Denizde can pazarı. 2 kişi hayatını kaybetti 18 kişi kayboldu

Afrika'dan Avrupa'ya geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen hayatını kaybederken 18 düzensiz göçmen Akdeniz'in orta kesiminde kayboldu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Akdeniz'in Libya, Malta, İtalya ve Tunus arasında kurtarma operasyonları yapan Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) "Resqship"in Nadir isimli gemisi 22 göçmeni kurtarırken, iki de ceset çıkardı.

Kurtarılan göçmenlerin ifadelerine göre, teknede bulunan 18 kişinin denizde kaybolduğu belirtildi.

Göçmenlerin, Fildişi Sahili, Gine, Kamerun ve Senegalli oldukları ifade edildi.

Akdeniz'deki göçmenlerden gelen yardım çağrılarını sosyal medyadan duyuran "Alarm Phone" isimli sivil oluşumdan yapılan paylaşımda, Libya’nın Tobruk kentinden hareket eden yaklaşık 400 göçmenin Akdeniz’de halihazırda tehlike altında olduğunu bildirdi.

GÖÇ SORUNU BÜYÜYOR

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında, Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Bu güzergahta denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.