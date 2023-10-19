“Denizden babam çıksa yerim” diyenler dikkat. Bakın bu sefer denizden ne çıktı

Giresun’un Keşap ilçesi Tepeköy Kulak mevkisinde gerçekleşen olayda, çevrede yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde yüzen bir yavru ayı fark etti. Durumu haber alan yakındaki balıkçılar ise denizde yüzen yavru ayı için kurtarma çalışması başlattı.

DENİZDE YÜZEREK 200 METRE UZAKLAŞMIŞ

Karadan yaklaşık 200 metre açıkta dalgalara boğuşan yavru ayının yanına ulaşan balıkçılar, ağ ve balık kepçesi ile yavru ayıyı tekneye çıkardı. Karaya kadar ağ içerisinde götürülen yavru ayı, Doğu Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.



KURTARMA ANI KAMERA



Karadan 200 metre açıkta balıkçılar tarafından kurtarılan yavru ayının o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; dalgalar arasında yüzmeye çalışan yavru ayının balıkçılar tarafından kurtarılıp, tekneye çıkarılması yer aldı.