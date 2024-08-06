Denizden ceset çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Denizden ceset çıktı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde denizde 39 yaşındaki bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Sahil Mahallesi'nde bisiklet süren vatandaş, denizde bir kişinin hareketsiz durduğunu görerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli dalgıç polisler cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemelerde cesedin Mustafa Zeki Kayış'a (39) ait olduğu belirlendi.

Kayış'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olay yeri inceleme polisi ise bölgede incelemeler yaptı.

aw261749-01.jpg

aw261749-02.jpg

aw261749-03.jpg

aw261749-04.jpg

aw261749-06.jpg

aw261749-07.jpg

Son Haberler
Pakistan, Food AG 2024 öncesi Türkmen heyeti kabul etti Dünya
Pakistan, Food AG 2024 öncesi Türkmen heyeti kabul etti
Halk otobüsünün şoförünü yumrukladı anahtarını alıp kaçtı Yaşam
Halk otobüsünün şoförünü yumrukladı anahtarını alıp kaçtı
Mircea Lucescu anlaştı Spor
Mircea Lucescu anlaştı
Merkez bankalarının altın rezervleri açıkladı Ekonomi
Merkez bankalarının altın rezervleri açıkladı
Zeytinden ucuz zeytinyağı: 116 lira. TÜİK enflasyonu düşürmek için mucize uydurdu Ekonomi
Zeytinden ucuz zeytinyağı: 116 lira. TÜİK enflasyonu düşürmek için mucize uydurdu
Uyuşturucu operasyonunda 7 kişiye işlem Yerel Haberler
Uyuşturucu operasyonunda 7 kişiye işlem
Kayseri'de beton mikser devrildi sürücüsü öldü Yerel Haberler
Kayseri'de beton mikser devrildi sürücüsü öldü