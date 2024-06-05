Denizden tencere, otomobil lastiği çıktı

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve Gemlik Dalgıçlar Birliği’nin gönüllü dalgıçları iskelede dalış yaparak deniz dibindeki kirliliği ortaya çıkardı. Dalgıçların Gemlik Körfezi’nden topladığı plastik, cam ve metal atıklar, çevre bilinci oluşturmak amacıyla sergilendi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, tüketim çılgınlığı nedeniyle atık üretmenin kaçınılmaz olduğunu belirtirken, bu atıkların geri kazanılmasının önemine dikkat çekti. Direkçi, “Temiz bir çevre için herkese görev düşüyor. Gemlik Körfezi’nde yaptığımız etkinlik gibi Bursa’nın farklı bölgelerinde de benzer programlar düzenliyoruz. Temizlik çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnsan, yaşamın sadece bir parçası. Tüm biyoçeşitliliği koruyarak, ekosistemin bir parçası olduğumuzu unutmamalıyız” dedi.

DENİZLERİN KORUNMASI GEREKİYOR

Deniz dip temizliğine katılan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, deniz dibinin kötü durumda olduğunu vurguladı ve denizlerin vicdanla temizlenmesi gerektiğini belirtti. Deviren, “Denizlerimize sahip çıkmalıyız. Gemlik’in neden mavi bayrağı olmasın? Gemlik’te neden marina olmasın? Gemlik neden turizm kenti olmasın? 35 kilometrelik sahil şeridiyle Türkiye’nin göz bebeği olabilecek bir bölge. İstanbul, Ankara ve İzmir’e yakınlığıyla muazzam bir yer. Gemlik gibi değerlerimize sahip çıkmak için doğayı ve denizleri temiz tutmalıyız” diye konuştu.

Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü ve Türçev Genel Müdürü Almila Kından Cebbari, Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası’nı kutlarken, iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin azalması ve doğal çevrenin kirlenmesi gibi küresel sorunlara dikkat çekti. Cebbari, aşırı büyümenin doğayla insan arasındaki ilişkiyi azalttığını ve tüm bozulmaların çözümü için herkesin sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Çevre Haftası kapsamında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bursa Kent Orkestrası tarafından mini bir konser verildi. Program kapsamında öğrenciler geri dönüşüm boyama atölyesine katıldı. Ayrıca, Prof. Dr. Mustafa Sarı’nın ‘Cam Balık’ın yolculuğu-Umut Pina’ adlı eseri katılımcılara günün anısına dağıtıldı.