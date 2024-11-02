Denize düşen kedi balıkçı kepçesiyle kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Denize düşen kedi balıkçı kepçesiyle kurtarıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kedi feribot iskelesinden denize düştü. Balıkçılar kediyi kepçeyle kurtardı.

Denize düşen kedinin yardımına balıkçı kepçesiyle koştular. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kedi feribot iskelesine düştü. Kedi GESTAŞ çalışanları tarafından kurtarıldı.

Sabah saat 07.30 sıralarında Lapseki ilçesi GESTAŞ feribot iskelesinde meydana gelen olayda, kedi deniz düştü. İskelede çalışan personel kedinin denize düştüğünün fark etti. Personel daha sonra iskelede bulunan balıkçı kepçesiyle kediyi denizden çıkardı. Kedi doğal ortamına bırakıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Denize düşen kedi balıkçı kepçesiyle kurtarıldı

Denize düşen kedi balıkçı kepçesiyle kurtarıldı

Denize düşen kedi balıkçı kepçesiyle kurtarıldı

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