Denize düşen kılavuz kaptan hastaneye kaldırıldı

Olay, saat 19.20 sıralarında Gelibolu ilçesi açıklarında meydana geldi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinden kaptan S.K., kılavuz kaptanlık hizmeti vermek için Liberya bayraklı 183 metre boyundaki ‘OCEAN EUPHROSYNE’ isimli tankere çıkmak isterken henüz bilinmeyen nedenle denize düştü.

Olay sonrası bölgeye pilot motorlar sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu kaptan S.K. denizden çıkartılarak, karada bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan S.K.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.