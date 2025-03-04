Denize düşen kılavuz kaptan hastaneye kaldırıldı

Kaynak: DHA
Denize düşen kılavuz kaptan hastaneye kaldırıldı

Çanakkale Gelibolu açıklarında kılavuzluk hizmeti verilecek gemiye transfer sırasında denize düşen kaptan S.K., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.20 sıralarında Gelibolu ilçesi açıklarında meydana geldi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinden kaptan S.K., kılavuz kaptanlık hizmeti vermek için Liberya bayraklı 183 metre boyundaki ‘OCEAN EUPHROSYNE’ isimli tankere çıkmak isterken henüz bilinmeyen nedenle denize düştü.

canakkale-bogazinda-denize-dusen-kilavu-595338-176153.jpg

Olay sonrası bölgeye pilot motorlar sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu kaptan S.K. denizden çıkartılarak, karada bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan S.K.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son Haberler
Aston Villa çeyrek final kapısını araladı
Aston Villa çeyrek final kapısını araladı
Oyun oynayan çocuklar bebek cesedi buldu
Oyun oynayan çocuklar bebek cesedi buldu
Araç gişelere ok gibi saplandı. Feci kazada beş günlük bebek yaralandı
Araç gişelere ok gibi saplandı. Feci kazada beş günlük bebek yaralandı
Tarihten ders almamız gerekir
Tarihten ders almamız gerekir
Emperyalizm nedir? Türkiye için emperyalist kimdir?
Emperyalizm nedir? Türkiye için emperyalist kimdir?