Denize giren polis memurundan acı haber

Düzenleme: Kaynak: İHA
Denize giren polis memurundan acı haber

Sarıyer'de kuzeniyle birlikte denize giren polis memuru Numan Çebi, akıntıya kapılarak boğuldu. Kurtarılan kuzeni Serdar Kocaman ise hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Olay, dün saat 18.30'da Sarıyer Gümüşdere'de gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Sarıyer Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu'nda görevli olan 30 yaşındaki polis memuru Numan Çebi, 26 yaşındaki kuzeni Serdar Kocaman ile Gümüşdere Plajı'nda denize girdi. Kıyıdan çok uzaklaşan kuzenler akıntıya kapıldı.

Plajdaki cankurtaranlar tarafından fark edilip denizden çıkarılan kuzenler, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ve jandarma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Numan Çebi, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybederken, Serdar Kocaman Maslak'taki özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. Durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayı gören İbrahim Aysel, "Boğulanları fark eden cankurtaranlar hemen müdahale etti. Ardından ambulans ve jandarma geldi. Sağlık ekipleri boğulma tehlikesi geçiren gençlere kalp masajı yaptı. Üç kişilerdi. İkisini kurtardılar, biri baygındı. Hayatını kaybetmiş. Plaj çalışanları gençlere yardım etmek için koştu" dedi.

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