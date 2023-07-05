Yaz geldi denize girme sezonu da açıldı. İnsanlar ise sağlıkları için denize girmenin koşullarını araştırmaya devam ediyor. Peki, denize girmek için en ideal saat hangisi? Denize girmeden önce bilmeniz gereken kritik uyarılar… İşte detaylar…

SABAH ERKEN SAATLERDE DENİZE GİRMENİN FAYDALARI

Doktortarif.com sitesinde aktarılanlara göre; Deniz suyu daha temiz ve berraktır. Gece boyunca dalgalar ve rüzgar, kumsalda biriken çöp ve kirleri uzaklaştırır. Ayrıca, gün içinde artan insan kalabalığından önce denize girmek, daha hijyenik bir ortam sağlar.

- Güneş ışığı daha az zararlıdır. Sabahın erken saatlerinde güneşin dik açıyla gelmediği için, cildinize zarar veren ultraviyole ışınları daha azdır. Bu sayede, güneş yanığı veya cilt kanseri riskini azaltabilirsiniz. Tabii ki, yine de güneş kremi kullanmayı ihmal etmemelisiniz.

- Deniz suyu metabolizmanızı hızlandırır. Sabah denize girdiğinizde, vücudunuzun ısısını dengelemek için çalışan metabolizmanız, daha fazla kalori yakar. Bu da kilo vermenize veya korumanıza yardımcı olur. Ayrıca, deniz suyu kan dolaşımınızı artırarak, organlarınızın daha iyi çalışmasını sağlar.

Akşam geç saatlerde denize girmenin faydaları:

Deniz suyu sıcaklığı daha yüksektir. Gün boyunca güneş ışığı alan deniz suyu, akşam saatlerinde daha ılık ve konforlu bir hal alır. Bu da denize girmeyi daha keyifli bir hale getirir. Özellikle soğuk suya alışkın olmayanlar için akşam denize girmek daha uygun olabilir.

- Güneş ışığı daha romantiktir. Akşam üzeri veya batarken denize girmek, gökyüzünün renkli manzarasını izlemek için harika bir fırsattır. Sevgilinizle veya arkadaşlarınızla denizin tadını çıkarmak için ideal bir zamandır. Ayrıca, güneş ışığı cildinizi daha parlak ve sağlıklı gösterir.

- Deniz suyu stresinizi azaltır. Günün yorgunluğunu ve stresini atmak için akşam denize girmek iyi bir seçenektir. Deniz suyunun tuzlu yapısı, kaslarınızı gevşetir ve ağrılarınızı hafifletir. Ayrıca, denizin sesi ve kokusu, ruh halinizi iyileştirir ve sakinleştirir.

GÜNEŞLENİRKEN DİKKAT EDİN

İHA’ya konuşan Dr. Orhan Kaşlıoğlu, dik gelen güneş ışınlarının cilt kanserlerine zemin hazırladığını söyledi.

Güneşlenme için en uygun zamanın sabah ve akşam saatleri olduğuna işaret eden Kaşlıoğlu, “Güneşlenmek isteyenlerin sabah saat 11.00'e kadar ve akşamüstü saat 16.00'dan sonra güneşlenmelerini tavsiye ediyoruz. Tansiyon hastalarının güneşlenmesi sakıncalı olduğu için tavsiye etmiyoruz. Tansiyonları yükselerek güneş çarpmalarına sebep olabiliyor. Aynı zamanda güneşte uzun süre kalarak tuz ve su kaybına bağlı bir takım metabolizma bozuklukları ortaya çıkabiliyor, kramplar oluşup, tansiyon düşebiliyor. Bu yüzden uzun süre güneşte kalmamak, uzun süre terlememek, tansiyon ilaçlarını düzenli kullanmak gibi tedbirlere başvurmakta fayda var” diye konuştu.