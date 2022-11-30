Denizi paylaşamadılar! Balıkçı tekneleri kapıştı

Adana’nın Karataş ilçesinde balıkçıların denizi paylaşamadı, aralarında tartışma çıktı. Bir balıkçı, teknesini diğer balıkçının teknesinin üzerine sürüp onu batırmakla tehdit etti.

İHA'nın haberine göre; Karataş ilçesinde Akdeniz’de balık avlayan vatandaşlar arasında balık avlanacak yer konusundan dolayı tartışma çıktı. Balıkçılar tartışmayı avlanmak için çıktıkları denizde de sürdürdü.

Denizde laf atan balıkçılar kavgayı biraz daha ileri götürerek birbirinin üzerine tekne sürdü. Bir balıkçı, teknesini diğer balıkçının teknesinin üzerine sürüp onu batırmakla tehdit etti.

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ

Balıkçının teknesini diğer balıkçının üzerine sürüp, ona sürtündüğü anlar balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.