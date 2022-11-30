30 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Denizi paylaşamadılar! Balıkçı tekneleri kapıştı

Denizi paylaşamadılar! Balıkçı tekneleri kapıştı

Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında, balık avlamak için Akdeniz'e açılan bir kaptan, bölge konusunda sorun yaşadığı bir balıkçı teknesinin üzerine teknesini sürüp, hafif şekilde çarptı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 04:42
Takip Et

Denizi paylaşamadılar! Balıkçı tekneleri kapıştı

Denizi paylaşamadılar! Balıkçı tekneleri kapıştı
+
Aa
-

Adana’nın Karataş ilçesinde balıkçıların denizi paylaşamadı, aralarında tartışma çıktı. Bir balıkçı, teknesini diğer balıkçının teknesinin üzerine sürüp onu batırmakla tehdit etti.

İHA'nın haberine göre; Karataş ilçesinde Akdeniz’de balık avlayan vatandaşlar arasında balık avlanacak yer konusundan dolayı tartışma çıktı. Balıkçılar tartışmayı avlanmak için çıktıkları denizde de sürdürdü.

Denizde laf atan balıkçılar kavgayı biraz daha ileri götürerek birbirinin üzerine tekne sürdü. Bir balıkçı, teknesini diğer balıkçının teknesinin üzerine sürüp onu batırmakla tehdit etti.

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ

Balıkçının teknesini diğer balıkçının üzerine sürüp, ona sürtündüğü anlar balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Vatandaş
30.11.2022 05:49
Birden fazla adam öldürmeye kasıt, cinayete teşebbüs değilse nedir bu ?  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
1
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
2
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
3
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
4
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
5
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿Kar uyarısı! Meteoroloji saat verdi
6
﻿Kar uyarısı! Meteoroloji saat verdi
﻿Kar uyarısı! Meteoroloji saat verdi
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
7
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿Ege’de 16 saatte 4,7 ve 5 şiddetinde 2 deprem
﻿Ege’de 16 saatte 4,7 ve 5 şiddetinde 2 deprem
﻿Ege’de 16 saatte 4,7 ve 5 şiddetinde 2 deprem
﻿Mersin'de YPG'ye gece operasyonu
﻿Mersin'de YPG'ye gece operasyonu
﻿Mersin'de YPG'ye gece operasyonu
﻿Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik Resmi Gazete'de
﻿Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik Resmi Gazete'de
﻿Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik Resmi Gazete'de
﻿Zelenskiy: Cephede durum ağır
﻿Zelenskiy: Cephede durum ağır
﻿Zelenskiy: Cephede durum ağır
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.