Denizin altından organ bağışı çağrısı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Denizin altından organ bağışı çağrısı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dalgıçlar, deniz altında açtıkları pankartla organ bağışının hayat kurtarıcı önemine vurgu yaptı.

Fethiye Dalış Merkezi'ne bağlı bir grup dalgıç, 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan "Organ Bağışı Haftası'na dikkat çekmek amacıyla örnek bir farkındalık etkinliği düzenledi. Dalyan Koyu açıklarında 5 metre derinliğe dalış yapan grup, "Kaybedilen hayatlara seyirci kalmayın. Organlarınızı bağışlayın, hayat kurtarın" yazılı bir pankart açtı. Dalgıçlara, organ nakli konusunda farkındalığı artırmak için önemli çalışmalar yürüten Organ Nakli Koordinatörü Gamze Yıldırım da eşlik etti. Etkinlikte, deniz altındaki bu anlamlı mesajla, organ bağışının önemine vurgu yapılarak, insanlara daha fazla bağış yapmaları için çağrıda bulunuldu. Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen bu etkinlik, hem deniz altındaki etkileyici görüntüsüyle dikkat çekti hem de insanların hayat kurtarma konusunda atabilecekleri en önemli adımlardan biri olan organ bağışını hatırlattı.

Denizin altından organ bağışı çağrısı

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Denizin altından organ bağışı çağrısı

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