Denizin dibinde yer altına açılan kapı keşfedildi

Meksika'daki Chichen Itza antik kenti yakınlarında, insan ve hayvan iskeletleriyle çevrili “yer altına açılan bir kapı” bulundu.

Meksika'da Maya uygarlığı döneminden kalma antik bir kano ve yeraltına açılan bir kapı keşfedildiği bildirildi.

Kemikler ve antik kano, Yucatan Yarımadası'nda su yüzeyinin 4,6 m altındaki bir su altı mağarasının keşfedilmesiyle ortaya çıktı.

Su altı mağarasına dalış yapan araştırmacılar, bir insan ayağı, bir armadillo, bir köpek, bir hindi ve bir kartala ait kemikler de dâhil olmak üzere toplam 38 iskelet kalıntısı buldu.

Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü (INAH) tarafından yapılan basın açıklamasında, insan ayağı ve armadillo kemikleri nedeniyle tarihçilerin, kanonun Mayalar tarafından ölüleri bir sonraki hayata uğurlayan eski bir ritüel için kullanılmış olabileceğine inandıkları ifade edildi.