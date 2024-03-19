Denizin kuru fasulyesine yasak talebi

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya'dan balıkçılıkla ilgili kritik açıklama...Son dönemde avlanan istavrit balığının yasal boyutların altında olduğunu belirten Özkaya, İstavrit avcılığına yasak getirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de balık üretiminin "avcılık" ve "yetiştiricilik" olmak üzere iki şekilde yapıldığını ifade eden Özkaya, Türkiye'nin levrek ve çipura yetiştiriciliğinde dünyada ilk sırada olduğunu kaydetti..

"YAKALANAN BALIK MİKTARI DÜŞTÜ"

Türkiye'de yakalanan balık miktarında düşüş yaşandığına dikkat çeken Özkaya, tebliğlere uygun avcılık yapılmadığı için denizlerde balık stoklarının düştüğünü hatırlattı. .Özkaya "2015'te yakalanan balık miktarı 432 bin ton iken 2023'te 330 bin tona düştü." dedi.

"İSTAVRİT AVCILIĞINA YASAK GETİRİLMELİ"

Özkaya, balıkçılıkta belirlenen kurallara uymanın stokların artması için son derece önemli olduğunu belirtip, konuyu denizin kuru fasulyesi istavrit balığına getirdi. Son günlerde yakalanan istavrit balıklarının çoğunun yasal boyun altında olduğuna işaret eden Özkaya, "geç büyümesi nedeniyle istavrit stoklarının toparlanması zaman alıyor, stoklara daha fazla zarar verilmemesi için bu balığın avcılığının durdurulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"BALIKÇILARIN BALIK BOYLARINA DAHA FAZLA DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR"

Denizleri koruması gerekenlerin balıkçılar olduğunu bildiren Özkaya, "Denizler balıkçılarımızın ekmek teknesi. Bu yüzden en çok balıkçılar balık varlığının devamlılığına özen göstermeli. Balıkçıların avladıkları balıkların boylarına daha fazla dikkat etmesi gerekiyor." dedi.