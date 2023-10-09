Denizin ortasında aniden belirdi. Kıyıdaki vatandaşlar evlerine koştu

Samsun’da sabah saatlerinde hortum çıktı. Vatandaşlar hemen kameraya sarıldı.

KAYNAK: AA
Denizin ortasında aniden belirdi. Kıyıdaki vatandaşlar evlerine koştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına uyarısı yaptığı Doğu Karadeniz'de hortum oluştu.

Samsun'un Canik ilçesi açıklarında sabah saatlerinde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hortumun ardından bölgede şiddetli yağış başladı.

Meteorolojiden dün yapılan uyarıda, Doğu Karadeniz'de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtilmişti.

hjkhjkoj.jpg

VAN’DA DA 5 GÜN ÖNCE ÇIKMIŞTI

Van’da pazar akşamından bu yana aralıklarla sağanak yağış etkili oldu. Yağışın ardından sabah saatlerinde Van Gölü’nde oluşan hortum, Edremit ve Tuşba ilçelerinden görüldü.

Bazı vatandaşlar hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Vatandaşlar tarafından çekilen bir videoda Van Gölü’nde 3 ayrı yerde hortum görüldü. Yaklaşık 3 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybetti.

1053689.webp

İlgili Haberler
Van Gölü’ndeki hortum bilim insanlarını endişelendirdi
Van Gölü’ndeki hortum bilim insanlarını endişelendirdi
Van Gölü’nde dev hortum
Van Gölü’nde dev hortum
Van Gölü'nde hortum meydana geldi
Van Gölü'nde hortum meydana geldi
Ordu’da denizde dev hortum
Ordu’da denizde dev hortum
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 113. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 113. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
Mehmet Büyükekşi'nin Avrupa'yı Türkiye'ye güldürecek skandalını Şerafettin Tilki açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Avrupa'yı Türkiye'ye güldürecek skandalını Şerafettin Tilki açıkladı
Türk ve Türkiye düşmanı Filistin’i savunmak
Türk ve Türkiye düşmanı Filistin’i savunmak
Son Haberler
Çeteleşen sığınmacılar tehdit haline gelirken Kitap
Çeteleşen sığınmacılar tehdit haline gelirken
İsrail mülteci kampının ortasına bomba attı Dünya
İsrail mülteci kampının ortasına bomba attı
Konyaspor'da operasyon! Murat Kurum ve Büyükşehir Belediye Başkanı devrede Spor
Konyaspor'da operasyon! Murat Kurum ve Büyükşehir Belediye Başkanı devrede
Yılmaz Vural Samsun'da. İlk açıklama geldi: Anlaştık Spor
Yılmaz Vural Samsun'da. İlk açıklama geldi: Anlaştık
HÜDA Par’lılar HAMAS'a destek için kefen giydiler. İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto yaptılar Gündem
HÜDA Par’lılar HAMAS'a destek için kefen giydiler. İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto yaptılar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi Gündem
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi açıklandı Kültür Sanat
2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi açıklandı