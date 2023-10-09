Denizin ortasında aniden belirdi. Kıyıdaki vatandaşlar evlerine koştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına uyarısı yaptığı Doğu Karadeniz'de hortum oluştu.

Samsun'un Canik ilçesi açıklarında sabah saatlerinde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hortumun ardından bölgede şiddetli yağış başladı.

Meteorolojiden dün yapılan uyarıda, Doğu Karadeniz'de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtilmişti.

VAN’DA DA 5 GÜN ÖNCE ÇIKMIŞTI

Van’da pazar akşamından bu yana aralıklarla sağanak yağış etkili oldu. Yağışın ardından sabah saatlerinde Van Gölü’nde oluşan hortum, Edremit ve Tuşba ilçelerinden görüldü.

Bazı vatandaşlar hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Vatandaşlar tarafından çekilen bir videoda Van Gölü’nde 3 ayrı yerde hortum görüldü. Yaklaşık 3 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybetti.