Denizlerde fırtına uyarısı! Valilik açıkladı...

Düzce Valiliği, denizde fırtına beklendiğini duyurdu. Fırtınanın bugün başlayıp, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Konuya ilişkin Düzce Valiliği'nin resmi X hesabından bir paylaşımda bulundu.
Valilikten yapılan uyarıda, “İlimizde rüzgarın Cumartesi öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazar günü (21.01.2024) günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” ifadelerine yer verildi.