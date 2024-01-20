Denizlerde fırtına uyarısı! Valilik açıkladı...

Kaynak: İHA
Denizlerde fırtına uyarısı! Valilik açıkladı...
Düzce Valiliği, bugün öğle saatlerinden itibaren kentte rüzgarın fırtına şeklinde eseceğini ve pazar sabahına kadar etkisini sürdüreceğini bildirdi.

Düzce Valiliği, denizde fırtına beklendiğini duyurdu. Fırtınanın bugün başlayıp, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Konuya ilişkin Düzce Valiliği'nin resmi X hesabından bir paylaşımda bulundu.

Valilikten yapılan uyarıda, “İlimizde rüzgarın Cumartesi öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazar günü (21.01.2024) günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” ifadelerine yer verildi.

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