Denizli Pamukkale'de haber alınamayan şahıs yaşadığı apartmanda ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Denizli Pamukkale'de haber alınamayan şahıs yaşadığı apartmanda ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu. Alkolden hayatını kaybettiği iddia edilen şahsın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıpa kaldırıldı.

Olay, Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendisinden haber alınamayan Ali Aktaş (34)'ın yakınları, yaşadığı apartmana geldi. Yakınları, kendisine ulaşamayınca durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Apartmanda yaşadığı eve giren ekipler, incelemelerinin ardından Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk değerlendirmelere göre, Aktaş'ın alkolden dolayı hayatını kaybettiği iddia edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, Aktaş'ın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebi, yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli Pamukkal'de haber alınamayan şahıs yaşadığı apartmanda ölü bulundu

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