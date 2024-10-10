Denizli Pamukkale'de haber alınamayan şahıs yaşadığı apartmanda ölü bulundu

Olay, Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendisinden haber alınamayan Ali Aktaş (34)'ın yakınları, yaşadığı apartmana geldi. Yakınları, kendisine ulaşamayınca durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Apartmanda yaşadığı eve giren ekipler, incelemelerinin ardından Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk değerlendirmelere göre, Aktaş'ın alkolden dolayı hayatını kaybettiği iddia edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, Aktaş'ın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebi, yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.