﻿Denizli Tavaş SYDV işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasında yer alan bilgilere göre; Denizli Tavaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), yardımcı hizmet görevlisi 1 personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 24 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3-18-40 yaş arasında olmak (ilan başlangıç tarihinden itibaren 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak)

4-Kamu haklarından mahrum bulunmamak

5-Türk Ceza Kanununun 53üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikāp, rüşvet, hırsızlık, dolandincilik, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasina fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarli değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığ ve özrü bulunmamak,

7-Yüksek Öğretim Kurumlarının herhangi bir lisans bölümünden mezun olmak (Ya da YÖK'den alınan eşdeğerlik belgesine sahip olmak)

8-ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan ve geçerliliği devam eden 2021 veya 2022 yılı KPSS P3 puan türünde en az 70 puan almış olmak

9-Bilgisayar ofis programlarini (Word, Excel, Powerpoint vb.) kullanabiliyor olmak

10- Bu iş ilanı tarihinden önce Tavas liçesi sınırları içersinde ikamet ediyor olmak, başvuru süresi içinde ikametini Tavas liçesine taşıyanların başvurulan kabul edilmeyecektir.

11- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

12-Müracaatların şahsen yukarıda belirtilen adrese ve belirtilen tarihlerde yapılması gerekmektedir. Müracaat saatleri resmi çalışma günlerinde 08:00-17:00 saatleri arasındadır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvurular ve evrak teslimi 17.01.2023-24.01.2023 tarihleri arasında şahsen Tavas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılacaktır. Kargo, posta, e-mail vb. şekilde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

1-Diploma veya mezuniyet belgesi

2-Adli sicil raporu

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

5-Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi (E-Deviet'den veya Nüfus Müdürlüklerinden alınabilir.)

6-KPSS sonuç belgesi