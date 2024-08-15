Denizli'de 15 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu

Kaynak: DHA
Denizli'de 15 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuk, evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu.

Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, öğleden sonra işten çıkarak eve gelen karı koca 15 yaşındaki çocuklarının tüfekle başından vurulmuş halde buldu.

Anne ve babanın feryatları duyan komşuları bölgeye geldi. Komşuların ihbarı sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu ihbar etti. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar sonrası bölgeye gelen sağlık ekipleri, Sezgin E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Jandarma ekiplerinin evde yaptığı incelemeler sonrasında toplam 3 farklı av tüfeği muhafaza altına alındı. Çocuğun cansız bedeni otopsi işlemleri tamamlanmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 15 yaşındaki Sezgin E.'nin kesin ölümü otopsi sonucunun ardından kesinlik kazanacak.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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