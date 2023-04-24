Denizli'de aranan 58 kişi tutuklandı

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 83 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 18 bin 804 kişi sorgulanırken, aranması olan 58 şahıs tutuklandı.

Denizli'de aranan 58 kişi tutuklandı

Denizli'de gerçekleştirilen denetimlerde 17 ile 23 Nisan 2023 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 158 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 18 bin 804 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde bir kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye 16 bin 220 TL idari para cezası uygulandı.

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58 ŞÜPHELİ ÇIKARILDIKLARI ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 58 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet, evden hırsızlık olayı sonrası yakalanan şüpheli üzenden 350 Euro ve 2 bin 890 TL para, dolandırıcılık olayında kullanılan sahte altınlar, kumar oyununda kullanılan oyun malzemeleri ele geçirildi.

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1774 sayılı kimlik bildirme kanunu çerçevesince geçici konaklama yerlerine yönelik yapılan kontrol ve denetimlerde, 6 ayrı adreste bulunan toplam 78 apart dairesi kontrol edildi, ayrıca 3 araç kiralama şirketi kontrol edilerek her an gibi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. (İHA)

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