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Denizli’de bir haftada 105 kişi tutuklandı

Denizli genelinde yapılan asayiş çalışmalarında 105 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, çok sayıda mekan denetlendi.   

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 17:03
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Denizli’de bir haftada 105 kişi tutuklandı

Denizli’de bir haftada 105 kişi tutuklandı
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Denizli’de suçların önüne geçmek için çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede; 16 bin 578 şahsın GBT ve UYAP sorgulaması yapılırken, 219 umuma açık istirahat ve eğlence yeri ile geçici konaklama yerinin denetimi yapıldı. Yapılan denetimde 1 adreste fuhuş olayı tespit edilip, 3 şahsa toplam 7 bin 830 TL idari yaptırım cezası uygulandı. 


 
Yapılan çalışmalar neticesinde 1 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet bıçak, 5 adet kartuş, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı akü, 85 litre çalıntı zeytinyağı, ele geçirildi. 

Öte yandan; son bir hafta içinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama emiriyle yakalanan 105 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. (İHA)           

                   

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