Denizli’de bir haftada 105 kişi tutuklandı

Denizli’de suçların önüne geçmek için çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede; 16 bin 578 şahsın GBT ve UYAP sorgulaması yapılırken, 219 umuma açık istirahat ve eğlence yeri ile geçici konaklama yerinin denetimi yapıldı. Yapılan denetimde 1 adreste fuhuş olayı tespit edilip, 3 şahsa toplam 7 bin 830 TL idari yaptırım cezası uygulandı.





Yapılan çalışmalar neticesinde 1 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet bıçak, 5 adet kartuş, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı akü, 85 litre çalıntı zeytinyağı, ele geçirildi.

Öte yandan; son bir hafta içinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama emiriyle yakalanan 105 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. (İHA)