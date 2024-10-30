Denizli'de 'Cinci hoca' skandalı! 3 kız kardeşe cinsel istismar

Denizli'de 41 yaşındaki Mehmet Çelik adlı bir şahıs, hiçbir dini eğitimi olmadığı halde Peygamber soyundan geldiğini ifade ederek insanları kandırdı. Dokuz ilmi olduğunu, büyüleri bozup cin çıkardığını, istihbarat servisine çalıştığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı düşman ülkelerin cinlerinden ve büyülerinden korumak için görevlendirildiğini Saray’a bağlı çalıştığını belirten Çelik, 11 yıl boyunca insanları kandırıp cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ŞANTAJ İÇİN KULLANACAKTI

BirGün Gazetesi’nden Gazeteci Timur Soykan'ın haberine göre, 41 yaşındaki Çelik, Denizli'nin zengin esnaflarından olan bir ailenin üç kızını birden söz konusu yalan iddialarla 2021 yılında istismarda bulundu. Hazırlanan iddianamede hoca olduğunu iddia eden Çelik, önce aileyi kızlarına büyü yapıldığına inandırarak zaman içinde kadınları cinsel ilişkiye zorladı. Daha sonra kızların çıplak fotoğraflarını şantaj için kullanacağı belirlenen Mehmet Çelik, Aileye ise bu büyülerin bozulmaması halinde ölümler, hastalıklar yaşayacaklarını söyledi.

“MİT’TE GÖREVLİYİZ”

Büyülerin bozulması için aileye yol haritası çizen Çelik, “Bu büyülerin çözüm yolu Erhan’dan geçiyor. Erhan, İranlı bir papaz ve aynı zamanda psikiyatrist, bu kişi Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yapılan büyükleri çözmekle görevli. Ben de onunla birlikte Cumhurbaşkanımızı büyülerden koruyoruz. Biz kalp gözümüz açık olduğu için her şeyi görebiliyoruz. Bu nedenle devlet bizi Milli İstihbarat Teşkilatı’nda haber almada görevlendirdi. Ben astral seyahat yapabiliyorum ve bu yeteneğimi devlet kullanıyor.” şeklinde konuştu.

Mart 2021 yılında ailenin şikayeti üzerine 3 yıldır cezaevinde tutuklu yargılanan Çelik suçlamaları ret ederken hakkında yüzlerce yıl hapis isteniyor.