Denizli’de eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü

Denizli’nin Deliktaş Mahallesi 1974 Sokak'ta meydana gelen olayda, Hurdacılık yapan Muhammet Esmail Habibi ile eşi Nasim Gol Karımı arasında evde çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

EŞİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Kavga esnasında Muhammet Esmail Habibi, eşini boğazından bıçakladı. Komşuların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalede Karımı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri cinayet şüphelisi Habibi'yi suç aleti bıçakla birlikte cinayetin işlendiği evde gözaltına aldı.

2 ÇOCUĞU DEVLET KORUMASINA ALINDI

Habibi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Habibi, polise verdiği ifadede eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü, cinayeti bu sebeple işlediğini söylediği öğrenildi. Çiftin 14 ve 16 yaşlarındaki 2 çocuğu ise devlet koruması altına alındı.