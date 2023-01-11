Denizli’yi fırtına vurdu: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Denizli’de gece saatlerinde kent merkezi ve ilçelerde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı yerlerde binaların çatısı uçarken, bazı noktalarda ise ağaçlar devrildi.

Meteoroloji'nin günler öncesinden yaptığı fırtına uyarısı Denizli’de etkisini gösterdi. Gece saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde şiddetini artıran fırtına, bazı noktalarda afete yol açtı. Rakımı yüksek olan ilçelerde çatı uçması ve ağaç devrilme olayları yaşanırken, yağmurun etkili olmasıyla da göz gözü görmedi. Etkili olan fırtınada yola devrilen ağaçlar trafiği aksatmaması için kısa sürede ekiplerin müdahalesiyle kesilerek kaldırıldı. Çatısı uçup devrilen vatandaşlar, fırtınanın azaldığı saatlerde önlemlerini aldı. Araç sürücüleri ise zaman zaman yolda seyir etmekte güçlük çekti.

(Kaynak: İHA)