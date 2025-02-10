Denizli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla şüpheliler yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, 3 şüpheli serbest bırakılırken, 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonun ardından 6 yabancı uyruklu kadın, yapılan işlemler sonrasında sınır dışı edilmek üzere ülkelerine gönderildi.

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı titiz çalışma, insan ticareti ve fuhuşa zorlama olaylarına karşı önemli bir adım oldu. Şüphelilerin, yabancı uyruklu kadınlara, “iş bulma” bahanesiyle tekliflerde bulunarak, onları fuhuş yapmaya zorladıkları öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, söz konusu çetenin uzun süredir faaliyet gösterdiğini ve bir dizi ihbar sonucunda operasyonun yapıldığını bildirdi. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda, söz konusu çetenin kadınları fuhuşa zorlamada kullandığı yöntemler, mağdurların ciddi psikolojik ve fiziksel baskılara maruz kaldıklarını ortaya koydu.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Emniyet Müdürü, "Bu tür olayların önüne geçebilmek için, iş bulma vaadiyle kadınları kandırıp, onları zorla çalıştıran şebekelere yönelik operasyonlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Ahlak Büro Amirliği ekiplerimiz, bu tür mağduriyetlerin yaşanmaması için gerekli tüm adımları atmaktadır. Kadınların korunması, güvenli bir şekilde yaşam haklarının sağlanması için devlet olarak üzerimize düşeni yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Soruşturmanın devam ettiği ve benzer suçların engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.